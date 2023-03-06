Общество 06 марта 2023, 18:30 Психолог Алена Малюта назвала худшие подарки на 8 Марта

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Международный женский день — это настоящее испытание для мужчин, потому что они часто выбирают ужасные подарки, и в итоге праздник оказывается испорченным у всех. Об этом Life рассказала психолог Алена Малюта.

Среди неудачных подарков она назвала духи и косметику. Потому что это те средства, которые подбираются индивидуально. Если же мужчина не знает точных предпочтений, то лучше не тратить деньги. В случае, когда хочется преподнести именно такой подарок, лучше выбрать его вместе со спутницей.

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Еще один повод для ссоры — подарить бытовую технику. Не стоит также преподносить женщине сладкие букеты и игрушки. Каждая представительница прекрасного пола хочет чувствовать себя женственной и желанной, а не домохозяйкой или ребенком.

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«Если уже и дарить что-то съестное, то лучше поинтересоваться у женщины, в какой ресторан она хотела бы сходить или какое блюдо попробовать. Это будет куда интереснее, чем дарить банальный шоколадный букет», — сказала психолог.

Она также предостерегла мужчин от покупки одежды или подарка в виде конвертика с деньгами.

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