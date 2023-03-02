Общество 02 марта 2023, 13:35 Психолог Алексей Шестаков рассказал о важности сепарации от родителей

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Сепарация, или отделение, — естественный процесс между родителями и повзрослевшим ребенком, но иногда она не происходит вовремя и вызывает ряд проблем в жизни человека. Об этом РИА ФАН рассказал клинический психолог, гипнотерапевт, член Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии Алексей Шестаков.

По его словам, у непройденной сепарации есть несколько основных признаков. Например, взрослый человек не принимает решений без одобрения родителей или отказывается от собственных желаний и интересов, чтобы их не обидеть и не расстроить. Имея партнера, он все равно будет обговорить все важные моменты с мамой и папой, а не со спутником жизни.

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«Взрослые люди встречаются, создают свою собственную семью. Но один из супругов, пытаясь принять важное решение, звонит папе или маме вместо того, чтобы посоветоваться с партнером. Или „прячется“ за родителей в конфликтной ситуации. Или держится за несчастный брак, лишь бы не расстраивать близких», — привел примеры Алексей Шестаков.

Он также добавил, что несостоявшееся отделение вредит человеку. Зачастую справиться с этой проблемой самостоятельно бывает сложно, но с помощью клинического психолога процесс сепарации все же можно пройти, при этом сделав его мягким и комфортным для всех участников.