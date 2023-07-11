Общество 11 июля 2023, 00:08 Психолог Алексеева заявила, что число детских преступлений в России растет из-за недиагностированных «пограничников»

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В России в последнее время происходит все больше преступлений, которые совершают дети и подростки. По мнению психолога, проблема кроется в том, что среди них очень много тех, чье здоровье на границе между нормой и психиатрией, передал сайт kp.ru.

Часто проблема может быть в гормональном буме. А еще в том, что родители отказываются видеть и признавать проблему. Как добавил «Ридус», вместо того, чтобы провести ребенку психиатрическую экспертизу, они просто закрывают на поведение чада глаза.

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«У школ, даже если психолог видит проблемы у ребенка, нет полномочий, чтобы направить его на психиатрическое обследование. Это можно сделать только по согласию родителя. Но у мам и пап обычно начинается отрицание: я не вижу проблемы — значит, ее нет», — отметила психолог.

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