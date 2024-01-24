Общество 24 января 2024, 14:10 Психолог Алексеева: во время жизненных проблем и стрессов не стоит прибегать к алкоголю

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Многие люди, пытаясь заглушить боль от проблем, прибегают к алкогольным напиткам в надежде спрятаться и забыться. Каждый раз, когда возникает такое желание, надо подумать, что алкоголь не способен решать трудные ситуации. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» сообщила психолог Екатерина Алексеева.

Как написал сайт kp.ru, любой кризис дает рост, вопрос лишь в том, как человек им пользуется.

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«Если человек в таких ситуациях полагается на алкоголь, то проблемы не решаются», — добавила специалист.

Ранее СМИ сообщали, что за 2023 год продажи алкоголя в России выросли на 4,1%.