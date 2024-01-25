Общество 25 января 2024, 12:06 Психолог Алексеева: в пробке лучше всего послушать аудиокнигу

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Прослушивание аудиокниги станет отличным вариантом времяпрепровождения в сильных пробках. Об этом сообщила психолог Маргарита Алексеева в беседе с News.ru.

По словам специалиста, провести время с пользой также помогут дыхательные упражнения для снятия стресса и суставная гимнастика. В разгар рабочего дня можно без проблем поучаствовать в деловых встречах и совещаниях по видеосвязи. При этом любые занятия не должны отвлекать водителя от происходящего на дороге.

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«Если высока вероятность, что в ближайшие минут 40-60 пробка не начнет двигаться, включите фильм. Но не новый и точно не с захватывающим сюжетом», — отметила Алексеева.