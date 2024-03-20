Общество 20 марта 2024, 16:00 Психолог Алексеева рассказала, что чаще всего дети не хотят убираться из-за отсутствия культуры чистоты

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Чаще всего дети не хотят убираться в своей комнате из-за отсутствия культуры чистоты в доме. Об этом изданию «ФедералПресс» сообщила психолог Маргарита Алексеева.

Специалист отметила, что с такой проблемой сталкиваются многие родители. И она касается не только маленьких детей, но и подростков. Не рекомендуется детей до трехлетнего возраста лишать возможности управлять жизнью разных предметов, поскольку им хочется все трогать и бросать в хаотичном порядке.

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«Детей нужно привлекать к уборке соответственно возрасту. С совсем маленькими можно сортировать машинки. С детьми старше пяти лет можно устраивать соревнования — кто быстрее соберет или расставит всех роботов», — добавила психолог.