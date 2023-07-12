Общество 12 июля 2023, 19:56 Психолог Алексеева посоветовала сосредоточиться на себе, чтобы не стесняться в спортзале

Читать 360tv в

Многие люди стесняются ходить в спортзал, потому что слишком зациклены на том, что о них подумают. Об этом News.ru рассказала психолог Маргарита Алексеева.

По ее словам, важно сконцентрироваться на себе, своих целях и действиях. И постараться не пускать в голову мысли о том, как человек выглядит со стороны или что о нем думают другие. Кроме того, не стоит стесняться просить помощи. Обычно дежурные тренеры, другие посетители и администраторы рады поделиться опытом или что-то подсказать.

Реклама

«Акцент на ваших чувствах и эмоциях. Не „Они все про меня что-то думают“, а „Как я себя чувствую? Я сейчас чувствую что?“ Смещайте внимание на себя, иначе так и будете бесконечно додумывать за других людей их мысли», — отметила психолог.

Авторы: