Общество 05 июля 2023, 16:13 Психолог Алексеева посоветовала работникам на удаленке четко планировать свой день

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Когда люди работают из дома, у них нередко стираются границы между личной и профессиональной жизнью. Как достичь баланса в этом вопросе, сайту «Дни.ру» рассказала психолог Алена Алексеева.

Одним из самых эффективных методов, по ее словам, является планирование. Нужно заранее расписать свой день, чтобы выделить в нем время для общения с семьей или близкими.

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В идеале график нужно составлять на всю неделю. Если сразу освоить такие объемы сложно, можно начать с дня. Чтобы это удавалось проще, можно почиать статьи и книги про тайм-менеджмент.

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