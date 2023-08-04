04 августа 2023, 11:50
Психолог Алексеева назвала желание обновить гардероб признаком мужской измены
Желание мужчины измениться внешне и обновить свой гардероб может быть признаком измены. Об этом рассказала психолог Маргарита Алексеева в беседе с News.ru.
По словам специалиста, неверный супруг также может купить абонемент в спортивный зал и чаще будет оставаться в одиночестве. Кроме того, изменяющий мужчина найдет мотивацию увеличить свой доход.
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Психолог подчеркнула, что такой партнер станет более холодным в проявлениях близости к своей жене, сообщил сайт kp.ru.
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