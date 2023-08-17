Общество 17 августа 2023, 12:18 Психолог Алексеева: если партнер не торопится с предложением — он не видит в вас свою женщину

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Психолог и основатель центра «По Фрейду» Екатерина Алексеева рассказала изданию «Страсти», что нежелание мужчины покупать кольцо для женщины, с которой он живет вместе, означает лишь одно — он не видит с ней будущего.

Зачастую отношения существуют лишь в голове у женщины. Пока она строит планы и мечтает родить троих детей, мужчине просто удобно проводить с ней время.

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«Сколько бы женщина ни искала причины в себе, ни старалась быть лучше для него, она не станет для него любимой, с которой он решит связать свою жизнь», — добавила эксперт.