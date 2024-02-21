Общество 21 февраля 2024, 15:47 Психолог Александрова: новые навыки и самопознание помогут женщине стать счастливой

Читать 360tv в

Психолог и сексолог Евгения Александрова рассказала, что поможет женщине стать счастливой. Важно находить время для единения с собой, отметила эксперт в беседе с Life.

Она также посоветовала обучаться интересным навыкам и узнавать новое.

Реклама

«Если нравится вышивание — вышивайте. Заинтересовались танцами — танцуйте», — посоветовала специалист.

По ее словам, женщине необходимо вкладывать силы и в собственное познание. Работа над собой способна изменить мышление в положительную сторону.