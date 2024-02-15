Общество 15 февраля 2024, 13:43 Психолог Александрова: дневник с успехами поможет повысить самооценку

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Низкая самооценка сопровождается концентрацией на своих недостатках и неудачах. Как самостоятельно справиться с таким состоянием, рассказала психолог Наталья Александрова в беседе с News.ru.

Эксперт посоветовала завести личный дневник, в котором человек будет фиксировать свои успехи. Со временем такие записи войдут в привычку и помогут побороть неуверенность, пояснила специалист.