15 февраля 2024, 13:43
Психолог Александрова: дневник с успехами поможет повысить самооценку
Низкая самооценка сопровождается концентрацией на своих недостатках и неудачах. Как самостоятельно справиться с таким состоянием, рассказала психолог Наталья Александрова в беседе с News.ru.
Эксперт посоветовала завести личный дневник, в котором человек будет фиксировать свои успехи. Со временем такие записи войдут в привычку и помогут побороть неуверенность, пояснила специалист.
Психология
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