Общество 19 апреля 2023, 13:52 Психолог Александра Миллер рассказала, как распознать лжеца Психолог Миллер: человек, который говорит неправду, не может усидеть на месте

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Психолог Александра Миллер в разговоре с изданием РИА ФАН рассказала, какие признаки могут указывать на то, что человек лжет. В первую очередь, специалист порекомендовала обратить внимание на поведение собеседника.

Если человек суетится или не может устоять на месте, значит, он что-то скрывает. Некоторые лжецы поджимают или кусают губы, другие начинают сильно жестикулировать.

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Иногда лжец пытается утаить истинные эмоции с помощью улыбки.

«Поэтому даже если в начале он будет играть идеальную роль — при малейшем отхождении от плана будет прокол», — процитировало ИА «Север-Пресс» Миллер.