Общество 12 января 2023, 14:52 Психолог Александра Миллер дала советы по развитию критического мышления

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Критическое мышление важно для того, чтобы человек проще и быстрее адаптировался к изменениям окружающего мира, не испытывая болезненные переживания. Об этом РИА ФАН рассказала психолог Александра Миллер.

Критическое мышление — это навык, который позволяет анализировать ситуацию с разных сторон, составлять логические цепочки и делать выводы. Такое умение полезно и в работе, и в повседневной жизни. И развить его можно в любом возрасте.

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Для этого нужно больше читать, продумывать несколько вариантов развития ситуации, не бояться проовать новое, расширять кругозор и тренировать логику. В последнем помогут различные игры и головоломки. Также следует обсуждать с кем-то прочитанную книгу, постановку в театре или просмотренный фильм. Не нужно забывать, что на сознание влияет и окружение, потому лучше общаться с мыслящими и интересными людьми.

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«Кстати любопытство и любознательность не только помогает развить критическое мышление. Это еще и те качества, которые отражают эмоциональный возраст человека. Можно в 20 лет быть стариком и занудой, а в 60 — счастливым ребенком, который радуется и получает массу положительных эмоций ежедневно», — подчеркнула Александра Миллер.