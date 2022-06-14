Психолог Александра Метальникова рассказала, как выйти замуж

Многие женщины стремятся выйти замуж, надеясь, что это решит все их проблемы, однако это не так. Выйти замуж не так трудно, но нужно понять, для чего именно вам это нужно, рассказала Общественной службе новостей психолог Александра Метальникова.

Выйти замуж, по словам психолога, можно за пять шагов. Для начала женщине нужно понять, какой мужчина ей нужен, а также что нужно такому мужчине. После этого нужно подать себя в лучшем свете как решение всех задач мужчины. Для поиска женихов можно использовать приложения знакомств, написало ИА Nation News. Там можно найти подходящего мужчину и исполнить мечту.

Однако нужно четко понимать, для чего вам выходить замуж и создавать семью, подчеркнула психолог.

«Семья — это ответственность. Семья — это долго. Семья — это ценности и смыслы. Может оказаться, что и не семья вам нужна, а смысл жизни. Счастье нужно свое собственное. Работа такая, чтобы не тошнило, а чтоб любимое дело и каждый день как на праздник. Подруги. Хорошие отношения с родителями. Жилье. Служение и благотворительность. И вот когда все это уже есть, можно даже вернуться к тем же пяти простым шагам», — сказала Метальникова.