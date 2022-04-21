Психолог Александр Шахов рассказал, как стать счастливым

Счастье — это глубокое осознанное ощущение, которое не зависит от внешних атрибутов. От чего зависит человеческое счастье, для сайта РИАМО рассказал социальный психолог, руководитель центра психологической помощи Александр Шахов.

Важно отличать счастье от сиюминутного удовольствия и понимать, что это чувство должно присутствовать постоянно, чтобы ни происходило в жизни. Важны не внешние атрибуты успеха и достатка, а осознанность и понимание целей в жизни.

Вспомните, например, альпинистов, которые превозмогая боль и усталость, покоряют заветную вершину. Они на грани истощения, но чувствуют себя счастливыми, ведь их мечта осуществилась. Поэтому только человек определяет, когда он счастлив, а когда — нет», — считает психолог.

Он добавил, что достижение всех материальных целей далеко не всегда делает человека по-настоящему счастливым. Часто даже при достижении успеха в жизни у человека остается чувство, что чего-то не хватает, которое идет от обесценивания того, что есть.

«Человек сознательно отказывается от счастья. И это нежелание управляет его бессознательными и физическими ощущениями. С его органами чувств все в порядке, он живет в полном изобилии, но это не приносит ему никакого удовольствия», — сказал Шахов.