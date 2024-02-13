Общество 13 февраля 2024, 11:31 Психолог Абравитова сравнила гаджетоманию с алкоголизмом и никотиновой зависимостью

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Пристрастие к смартфонам, или гаджетомания — психическое заболевание, симптомы которого схожи с алкоголизмом, курением и наркоманией. Во всех случаях человек испытывает тревожность. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с Pravda.Ru.

Эксперт напомнила, что современные электронные устройства закрывают множество потребностей. Так, в Сети пользователи получают поток информации и яркие визуальные образы.

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«Вообще все, что тебе нравится, — у тебя под рукой. Поэтому представьте, что вы вдруг оглохли или ослепли, и вы будете метаться, вам будет не хватать того, к чему вы привыкли», — пояснила специалист.

По ее словам, при запущенной форме зависимости наблюдаются учащенное сердцебиение, потливость и онемение ног.