Общество 12 мая 2023, 10:10 Психолог Абравитова объяснила смысл приметы, когда ругают человека во время сдачи экзамена Психолог Абравитова: на самом деле энергетический посыл получается достаточно негативный

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Эзотерик, таролог, психолог Марианна Абравитова в разговоре с изданием «Москва 24» объяснила, стоит ли ругать человека, который сдает экзамен. В народе эта примета говорит о том, что человеку на экзамене будет сопутствовать удача.

По словам специалиста, энергетический посыл во время таких действий получается достаточно негативный.

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«На самом деле энергетический посыл при этом получается достаточно негативный. И в результате мы лишь усугубляем положение того, кто сдает экзамен», — добавила эзотерик.

Абравитова отметила, что помочь любимому человеку в чем-то можно прямо противоположно. Стоит обратиться к его ангелу-хранителю либо тем святым, которым поклоняетесь, и попросить у них помощи.