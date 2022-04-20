Психолог Абрамова объяснила, как распознать абьюзера

Семейный психолог Жанна Абрамова заявила, что распознать в отношениях абьюзера помогут знания об определенной манипулятивной схеме. Об этом написала Lenta.ru.

Такая схема, по словам эксперта, включает в себя четыре пункта: подкуп, призыв к жалости, призыв к справедливости и шантаж.

«Подкуп чаще реализуется через лесть, например: „Какая ты красивая“. Призыв к жалости: „А я бедный, несчастный, никому не нужен“. Призыв к справедливости: „А вот ты не могла со мной поговорить, когда я был свободен либо болел“ или „Ты меня не любишь“. И шантаж — это какая-то угроза, допустим: „Мы тогда с тобой общаться больше не будем“, „Мы расстаемся“ или „Я уйду из жизни“. А потом ты снова самая прекрасная и замечательная. Эту схему желательно знать», — отметила психолог.

Абрамова подчеркнула, что подобный сюжет возникает между людьми достаточно часто, при этом появляется он неосознанно. Таким образом работает человеческий мозг.