Общество 03 февраля 2023, 18:25 Психогенетик Марьям Махмудова дала советы, как полюбить себя

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Часто люди ругают себя за недостаточную успешность или считают, что делают недостаточно, но это неправильный подход. Об этом «Дни.ру» рассказала психогенетик Марьям Махмудова.

По ее словам, нужно закончить непрекращающийся шквал самокритики и полюбить себя. Как только это случится, в жизни все начнет налаживаться, наступит гармония во всех областях.

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Психолог подчеркнула, что любовь к себе начинается с принятия. Это значит быть к себе добрее, прощать себе ошибки и недочеты. Нужно быть благодарными миру и жизни и свернуть с пути страха и самоуничижения. Тогда и мир, по мнению Марьям Махмудовой, ответит тем же.

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