Психоаналитик Смолярчук рассказала, как правильно бороться с осенней депрессией | 360°

Общество 07 ноября 2022, 11:39 Психоаналитик Смолярчук рассказала, как правильно бороться с осенней депрессией Психоаналитик Смолярчук: общение с питомцем может стать хорошим средством от депрессии

Читать 360tv в

Психоаналитик Ирина Смолярчук в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, какие методы борьбы с осенней депрессий наиболее эффективны. По словам специалиста, уровень стресса может снизиться при общении с домашним животным.

«Если погладить кота или собаку, это может спасти от многих психологических проблем. Но если у человека к моменту наступления признаков депрессии нет питомца, то появление животного в доме его не спасет», — отметила Смолярчук.

Реклама

Специалист объяснила, что если не знать, как ухаживать за питомцем, и делать это в тягость, то можно, напротив, глубоко разочароваться. По словам психоаналитика, дополнительная нагрузка может привести к ухудшению состояния, поскольку животное в доме — это большая ответственность.

Реклама

В тяжелых случаях Смолярчук посоветовала обращаться с специалисту, который изучит глубину поражения нервной системы и психики.