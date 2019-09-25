Психоаналитик обозначил оптимальную возрастную разницу между детьми в семье

По словам Поляновой, если дети являются погодками, то это физически тяжело для матерей, поскольку они не успевают восстановиться после первых родов. Они не высыпаются, им не хватает энергии и эмоционального ресурса.

Что касается самих детей, то очевидно, что между ними начинается конкуренция, чтобы завладеть вниманием матери.

«Но этого бояться не стоит, потому что все дети воюют за любовь мамы, ведь каждому человеку хочется быть единственным и уникальным», — цитирует специалиста ИА Nation News.

По мнению психоаналитика, наиболее оптимальная и щадящая разница между детьми в семье составляет от двух до трех лет. С одной стороны, мать уже успела окрепнуть, а с другой — ребенок находится не на той стадии, чтобы воспринимать брата или сестру как конкурента.