Психическое здоровье матерей предложили контролировать с помощью ИИ

Искусственный интеллект может помочь отслеживать психологическое состояние молодых матерей в России и предотвращать послеродовую депрессию. Об этом рассказал член Совета Федерации, врач Владимир Круглый, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснил, что от послеродовой депрессии страдают многие молодые матери, из-за этого нередко происходят трагедии.

«Сейчас уже есть хорошие результаты программ, когда по голосу с большой вероятностью могут определить психические расстройства. То есть внедрение подобных инновационных методик достаточно перспективно для выявления послеродовой депрессии. Полностью предусмотреть возникновение какой-либо трагедии, конечно, все равно крайне сложно. Пока такой метод исследования с помощью искусственного интеллекта применяется для скрининга школьников. Но, возможно, стоит использовать его более широко. Нужно с экспертами обсуждать этот вопрос», — рассказал сенатор.