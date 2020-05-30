    30 мая 2020, 17:19

    Психиатры признали шедшего в Москву якутского шамана невменяемым

    Анатолий Минкин

    Специалисты провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу называющего себя якутским шаманом Александра Габышева. По ее итогам мужчину признали невменяемым. Об этом в беседе с ТАСС сообщил координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.
    Психиатры признали шедшего в Москву якутского шамана невменяемым

    «Сегодня нам устно сказали, что он признан невменяемым», — заявил он. По словам Прянишникова, адвокаты, которые оказывают Габышеву юридическую помощь, ознакомятся с заключением экспертизы позднее.

    В отношении называющего себя якутским шаманом Габышева в сентябре завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В постановлении говорится, что в марте прошлого года в неустановленном месте он обращался к людям с призывами осуществлять незаконные действия. К таким выводам пришли эксперты, которые проводили психолого-лингвистического исследование его высказываний.

    Габышева задержали 19 сентября в Бурятии, когда он пешком планировал добраться до Москвы. На следующие сутки стало известно, что Минздрав Якутии отправил задержанного в республиканский психоневрологический диспансер.