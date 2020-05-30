Психиатры признали шедшего в Москву якутского шамана невменяемым

«Сегодня нам устно сказали, что он признан невменяемым», — заявил он. По словам Прянишникова, адвокаты, которые оказывают Габышеву юридическую помощь, ознакомятся с заключением экспертизы позднее.

В отношении называющего себя якутским шаманом Габышева в сентябре завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В постановлении говорится, что в марте прошлого года в неустановленном месте он обращался к людям с призывами осуществлять незаконные действия. К таким выводам пришли эксперты, которые проводили психолого-лингвистического исследование его высказываний.

Габышева задержали 19 сентября в Бурятии, когда он пешком планировал добраться до Москвы. На следующие сутки стало известно, что Минздрав Якутии отправил задержанного в республиканский психоневрологический диспансер.