Психиатры назвали признаки шизофрении | 360°

Общество 18 октября 2022, 12:52 Психиатры назвали признаки шизофрении

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Человек, больной шизофренией, не осознает свое состояние, заметить, что что-то не так, могут только его близкие и врач. Признаки шизофрении в интервью для Pravda.Ru назвали психиатры Артем Гилев и Василий Шуров.

По словам Гилева, самые частые признаки — нарушения мышления, бредовые состояния. Возможны слуховые галлюцинации, добавил Василий Шуров.

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«Человеку кажется, что все вращается вокруг него: как-то ворона специально каркнула, именно с ним начал разговаривать телевизор», — пояснил врач.

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Часто человек начинает терять интерес к личной жизни, работе, хобби, становится безразличным.