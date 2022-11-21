Общество 21 ноября 2022, 20:21 Психиатрам разрешили проводить консультации онлайн

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Минздрав утвердил новый порядок оказания помощи пациентам с психическими расстройствами. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Теперь записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг. Также в онлайн-режиме можно будет получить консультацию от врача.

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В документе ведомства говорится, что оказывать помощь смогут государственные, муниципальные и частные клиники, имеющие лицензию на осуществление такой деятельности.

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В случае, если психическое заболевание будет обнаружено у владельца оружия, врачи инициируют внеочередное освидетельствование и аннулируют действующее заключение.