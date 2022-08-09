Психиатр Журавлева объяснила, как правильно рассказать детям о смерти родителей

Детский психолог Татьяна Журавлева заявила, что говорить с ребенком о смерти мамы или папы нужно очень осторожно, при этом не оттягивая этот диалог. В момент разговора не нужно слишком эмоционировать и плакать. Об этом она сообщила сайту NEWS.ru.

«Важно говорить с ребенком тогда, когда он готов вас выслушать, чтобы он не был уставшим и не был увлечен каким-то делом. Сядьте, обнимите ребенка, постарайтесь смотреть ему в глаза. Необходимо учитывать в этом вопросе и возраст ребенка. Говорили ли вы до этого о смерти, понимает ли ребенок, что такое смерть. Если ребенок не знает, что такое смерть, то будьте готовы терпеливо ответить ему на все его вопросы, даже если они могут вам казаться странными», — пояснила психиатр.

Любому ребенку необходимо время для осознания, поскольку больше всего детей пугает неизвестность.

«Ребенок может задать вопрос: „А ты тоже умрешь?“. Стоит ответить на него честно: „Да, но это будет не скоро, я буду стараться прожить долгую жизнь, чтобы у нас с тобой впереди еще было много радостных моментов вместе. Не стоит об этом волноваться сейчас, ведь сейчас я с тобой, и мы вместе со всем справимся“. Будьте внимательны к своему состоянию и состоянию ребенка. Говорите о своих чувствах, это поможет ему говорить о своих. Так горе будет проживаться быстрее», — заключила Журавлева.