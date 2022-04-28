Психиатр Жесткова прокомментировала инициативу изменить закон о психиатрической помощи

Врач-психиатр Елизавета Жесткова оценила идею уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан Ирины Волынец внести изменения в закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Об этом написал RT.

По словам Волынец, людей с нарушением психики, которые могут быть потенциально опасны для окружающих, нужно постоянно держать на контроле.

«На самом деле определенный контроль, определенное наблюдение за пациентами с психическими расстройствами в диспансерах осуществляется уже», — рассказала Жесткова.

Она также отметила, что реформа, которую предлагает Волынец, уже давно проведена.

«Реформа такая уже давно произведена. Как врач, работающий на территории Москвы, могу сказать, что все пациенты, которые страдают психическими расстройствами, обязательно получают бесплатную психиатрическую помощь не только в диспансере… Они осматриваются на дому — для этого существует много служб», — резюмировала психиатр.