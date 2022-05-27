Психиатр Жавнеров оценил, может ли хоррор про Винни-Пуха навредить детям

Психолог Павел Жавнеров выразил мнение, что фильм ужасов «Винни-Пух: кровь и мед» не может сильно навредить психике детей. Об этом сообщило ИА НСН.

По данным издания «Ридус», хорроры могут напугать детей, которые растут в семьях с нездоровой атмосферой.

«Обычно это связано с тревожными или эмоциональными родителями. Ему придется пообщаться с психологами, которые проанализируют эти страхи, чтобы ребенок правильно воспринимал эти вещи и не боялся», — рассказал Жавнеров.

Она объяснил, что куда хуже на детей влияют документальные видео со сценами насилия.