Психиатр Захарова дала советы, как включиться в работу после отпуска без вреда для здоровья

Врач-психиатр, гештальт-терапевт Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева Оксана Захарова дала советы, как эффективно включиться в работу после длительного отпуска, при этом не нарушив свое психическое и ментальное здоровье. Об этом написало издание «KAZANFIRST».

С началом трудовых будней у сотрудника могут возникнуть чувства эмоциональной подавленности, вялость, плохое настроение и заторможенность.

По словам специалиста, чтобы выйти из отпуска без вреда для здоровья, не стоит браться за все важные дела сразу. Необходимо разбить их на небольшие задачи, а между задачами делать перерывы, сообщило РИА ФАН.

Психиатр также отметила, что общение с коллегами поможет включиться в рабочий процесс быстрее. Главное — не зацикливаться на хорошо проведенном отпуске, а добавлять в свою жизнь приятные мелочи в виде походов в кино, театр и на концерты, резюмировала Захарова.