Психиатр высказался об отмене общих перемен в школах

Специалист заметил, что разделение на младших и старших учеников — это уже проверенная практика в отечественных школах. И никаких проблем, по мнению Перегожина, подобное разделение не несет.

«И чтобы не было конфликтов, обычно старшеклассники на „младший“ этаж не заходят, а малыши на старший этаж не поднимаются», — напомнил собеседник информагентства.

По его словам, даже безо всяких ограничений общение между детьми происходит в пределах своего класса.