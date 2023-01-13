Общество 13 января 2023, 17:27 Психиатр Владимир Шуров предупредил, что энергетики могут провоцировать наркоманию у подростков

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Употребление энергетиков среди подростков может привести к наркомании или серьезным проблемам со здоровьем. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал психиатр и нарколог Василий Шуров.

По словам специалиста, любой энергетик — это крайне вредный напиток. И родитель, который даже иногда разрешает ребенку пить его, оказывает своему чаду медвежью услугу. Потому что энергетики напичканы огромным количеством кофеина, таурина, сахара и различных психостимуляторов, которые опасны и для взрослого человека, не говоря уже о подростке.

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Как отметил сайт Infox.ru, после употребления напитка выделяется большое количество энергии. Но лишь на небольшой срок, а потом подросток хочет выпить еще. В итоге ребенок оказывается в так называемой дофаминовой петле, когда требуется постоянно повышать дозировку.

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«Психостимулирующий эффект, получаемый от энергетиков, повышает риск того, что подростки пойдут дальше и начнут употреблять другие вещества. Если есть предрасположенность к формированию зависимости, то энергетик — это стартовое вещество, потом ребенок также легко переходит на алкоголь или на наркотики», — заявил Василий Шуров.

Кроме того, употребление энергетиков может привести к нарушениям работы поджелудочной железы, гипертонии и диабету.