13 марта 2023, 17:10
Психиатр Вирт рассказала, как пресечь развитие РПП у подростков
В большинстве случаев расстройство пищевого поведения (РПП) возникает именно в подростковый период. О том, как пресечь развитие этого недуга, рассказала психиатр-психотерапевт Кристина Вирт в беседе с Life.
По словам специалиста, избавиться от расстройства пищевого поведения можно благодаря дневнику питания. Так, туда можно записывать свои ощущения и при помощи десятибалльной шкалы измерять чувство голода.
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Врач также посоветовала придерживаться интуитивного питания и убрать посторонние источники в виде гаджетов во время употребления пищи.
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