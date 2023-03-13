Общество 13 марта 2023, 17:10 Психиатр Вирт рассказала, как пресечь развитие РПП у подростков

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В большинстве случаев расстройство пищевого поведения (РПП) возникает именно в подростковый период. О том, как пресечь развитие этого недуга, рассказала психиатр-психотерапевт Кристина Вирт в беседе с Life.

По словам специалиста, избавиться от расстройства пищевого поведения можно благодаря дневнику питания. Так, туда можно записывать свои ощущения и при помощи десятибалльной шкалы измерять чувство голода.

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Врач также посоветовала придерживаться интуитивного питания и убрать посторонние источники в виде гаджетов во время употребления пищи.

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