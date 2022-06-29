Психиатр Виктория Читлова рассказала, к каким болезням может привести одиночество

Люди — социальные существа, и долгое отсутствие общения может приводить не только к ментальным расстройствам, но и к физическим проблемам со здоровьем. Об этом Ura.ru рассказала врач-психиатр Виктория Читлова.

«Для нас общение — это залог выживаемости. И если контактов меньше обычного, организм на биологическом уровне начинает испытывать состояние стресса, которое, затянувшись, может перейти в дистресс. Это когда стрессовые адаптационные механизмы нарушаются, истощаются и человек начинает болеть, причем чем угодно. Получается такой психосоматический механизм по принципу — „там, где тонко, там и рвется“, в зависимости от того, у кого какие слабые места. У кого-то это желудочно-кишечный тракт, у кого сердечно-сосудистая система», — сказала психиатр.

Есть исследования, которые показывают, что у пожилых людей одинокий образ жизни может привести к сокращению продолжительности жизни. Затворничество приводит к депрессиям, к высокой вероятности развития тревожно-депрессивных состояний, а также к физическим болезням, поскольку они тесно связаны с состоянием психики.