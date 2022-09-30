Психиатр Васенина посоветовала не покупать детям «страшные» игрушки | 360°

Общество 30 сентября 2022, 15:24 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Психиатр Васенина посоветовала не покупать детям «страшные» игрушки

Читать 360tv в

«Страшные», пугающие игрушки могут вызвать у ребенка фобии и проблемы с психикой, поэтому покупать такие игрушки детям не рекомендуется. Об этом NEWS.ru рассказала врач-психиатр Наталия Васенина.

«Не стоит забывать, что играя в „страшные“ игрушки, ребенок может испытывать страх. У детишек со слабой нервной системой после игры могут появляться переживания и неосознанная тревога. Например, они боятся темноты и не могут дойти вечером до ванной комнаты», — рассказала врач.

Реклама

По ее словам, после игры с такими игрушками у ребенка могут появиться вспышки агрессии. В такой ситуации нужно заменить игрушку, но не отбирать резко, а сделать это постепенно.

Реклама

«Проводите с ребенком больше времени, говорите с ним о том, что для него важно. Выделите день на семейный досуг, важно, чтобы он был в расписании ребенка. Научите отличать ребенка, что такое игра и что такое реальность. Придумывайте игры на развитие воображения с реальными ситуациями из жизни, с героями, которые могут встретиться ребенку», — посоветовала Васенина.

0 0 0 0 0 0