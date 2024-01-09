09 января 2024, 17:36
Психиатр Тетюшкин посоветовал наладить после праздников режим, чтобы сохранить работоспособность
После праздников бывает непросто обратно настроиться на рабочий лад, но начать нужно с нормализации режима. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал психиатр Михаил Тетюшкин.
О напомнил, что крайне важно наладить сон. На отдых должно отводиться не менее семи часов. Кроме того, рекомендуется ложиться и вставать в одно и то же время.
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«На этом экономить нельзя. Даже если на работе какие-то завалы образовались, то скорее человек сможет с ними справиться в нормальном состоянии, а не в виде зомби», — посоветовал он.
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