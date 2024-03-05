Общество 05 марта 2024, 16:17 Психиатр Тетюшкин назвал инфантильными матерей, которые выгораживают сожителей-педофилов

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Психиатр Михаил Тетюшкин во время подкаста NEWS.ru «Надо разобраться» назвал позицию матерей, выгораживающих сожителей-насильников, инфантильной. Такие женщины, по его словам, при всей очевидности преступности происходящего делают вид, что все правильно.

Некоторые из них таким образом пытаются сохранить отношения с мужчиной, другие — избежать позора.

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«Это и сохранение этого мужчины, который, может быть, и не особо нужен, но как бы для хозяйства пригодится. Это и избежать позора», — пояснил специалист.

Есть пациенты, которые в детстве перенесли сексуализированное насилие, но практически не помнят об этом, поскольку травма нанесла серьезный урон их ментальному здоровью, добавил Тетюшкин.