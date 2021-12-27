Психиатр Соловьева рассказала о необычном симптоме постковидного синдрома

Люди, переболевшие ковидом, часто сталкиваются с иррациональным страхом смерти. Об этом Общественной службе новостей рассказала психиатр Надежда Соловьева.

«Такое случается даже с теми, кто никогда раньше не испытывал неконтролируемой тревоги. Появляется животный страх смерти. У меня было много таких пациентов. Это поражает людей абсолютно разного возраста, развивается на фоне перенесенной болезни. От формы заболевания не зависит», — рассказала врач.

По ее словам, помочь справиться с такой проблемой могут встречи с психотерапевтом и расслабляющие дыхательные практики. Кроме того, необходимо следить за водным балансом, а также, проконсультировавшись с врачом, прибегнуть к помощи разжижающих кровь препаратов.

«Ко мне на прием приходят люди с высоким показателем сгущения крови. Когда он снижается, то все проходит», — отметила Соловьева.