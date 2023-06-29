Общество 29 июня 2023, 15:20 Психиатр Скавыш призвал родителей подростков, которые хамят, обследовать их мозг

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Хамское и асоциальное поведение у подростков может говорить о проблемах с психикой и головным мозгом. Об этом РИАМО рассказал кандидат медицинских наук, детский врач-психиатр Владимир Скавыш.

По его словам, родителям стоит внимательно следить за тем, как ведет себя ребенок. И быть готовыми показать чадо профильным специалистам. Но важно помнить, добавил сайт kp.ru, что лечение или поход к психологу нельзя преподносить, как наказание.

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«Если подросток хамит, то это нездоровое поведение, и следует искать причины такого поведения с помощью психолога, педагога и врачей. Нужно обследовать головной мозг такого подростка», - отметил Владимир Скавыш.

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