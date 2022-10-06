Психиатр Скавыш посоветовал отдавать детей на спорт или танцы для предотвращения агрессии | 360°

Общество 06 октября 2022, 11:29 Поделиться Telegram

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Viber Психиатр Скавыш посоветовал отдавать детей на спорт или танцы для предотвращения агрессии

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Детский врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Владимир Скавыш в беседе с РИАМО заявил, что спортивные, музыкальные и танцевальные секции поспособствуют гармоничному развитию ребенка.

Специалист добавил, что такие занятия предотвращают развитие агрессии на раннем этапе развития ребенка.

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«И пусть учит ребенок дзюдо или танцует лезгинку с кинжалами (под наблюдением опытных педагогов). Агрессивность допустима лишь культурно приемлемая, освященная вековой культурно-религиозной традицией народа», — отметил психиатр.

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Скавыш подчеркнул, что еще с древних времен люди стремились к культуре и к физическому воспитанию личности. По его словам, именно агрессивность является индикатором низкой культуры как человека, так и целой эпохи.

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