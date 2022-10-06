Психиатр Скавыш посоветовал отдавать детей на спорт или танцы для предотвращения агрессии | 360°

Все новости

Армия

06 октября 2022, 12:23

Фейк: предпринимателей в Марий Эл принуждают жертвовать на частичную мобилизацию

Эксклюзив

06 октября 2022, 12:22

Юрист объяснил, почему автомобили уехавших не изымут

Реклама

Подмосковье

06 октября 2022, 12:13

ЦППК обновила еще 10 электричек Казанского направления

Спецоперация

06 октября 2022, 12:12

ВСУ заминировали пять мостов в городе Запорожья

Спецоперация

06 октября 2022, 12:10

Спецслужбы Украины запрашивали у экс-главы ЗАЭС, выдержит ли станция затопление

Мир

06 октября 2022, 12:03

МИД Казахстана провел жесткий разговор с послом России

Важное

06 октября 2022, 11:58

Запад расценил вхождение новых территорий в Россию как повод для эскалации — Мишустин

Спецоперация

06 октября 2022, 11:52

Госдума призвала Следственный комитет России изучить вопрос снабжения тыла

Эксклюзив

06 октября 2022, 11:41

Пожар вспыхнул в гаражах на северо-востоке Москвы

Общество

06 октября 2022, 11:29

Психиатр Скавыш посоветовал отдавать детей на спорт или танцы для предотвращения агрессии

Читать 360tv в

Детский врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Владимир Скавыш в беседе с РИАМО заявил, что спортивные, музыкальные и танцевальные секции поспособствуют гармоничному развитию ребенка.

Специалист добавил, что такие занятия предотвращают развитие агрессии на раннем этапе развития ребенка.

Реклама

«И пусть учит ребенок дзюдо или танцует лезгинку с кинжалами (под наблюдением опытных педагогов). Агрессивность допустима лишь культурно приемлемая, освященная вековой культурно-религиозной традицией народа», — отметил психиатр.

Реклама

Скавыш подчеркнул, что еще с древних времен люди стремились к культуре и к физическому воспитанию личности. По его словам, именно агрессивность является индикатором низкой культуры как человека, так и целой эпохи.

Дети

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама