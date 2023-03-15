Общество 15 марта 2023, 12:36 Психиатр Скавыш дал советы родителям, у которых дети-подростки начали курить

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Детский врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Скавыш в разговоре с РИАМО рассказал родителям, как вести себя с детьми-подростками, если они начали курить.

По его словам, самой правильной реакцией на курение будет разговор по душам. Члены семьи должны подавать подростку правильный пример.

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«Важно понять мотивы такого поведения. А значит, нужен диалог и доверительный разговор. Нельзя кричать, бить, наказывать или читать назидательную лекцию», — добавил психиатр.

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Родители должны изучить круг друзей своего ребенка, и если они оказывают на него негативное влияние, то попробовать его заменить. Лучше всего отправить ребенка на занятия спортом или творчеством, чтобы сменить фокус его интересов, заключил Скавыш.