15 марта 2023, 12:36
Психиатр Скавыш дал советы родителям, у которых дети-подростки начали курить
Детский врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Скавыш в разговоре с РИАМО рассказал родителям, как вести себя с детьми-подростками, если они начали курить.
По его словам, самой правильной реакцией на курение будет разговор по душам. Члены семьи должны подавать подростку правильный пример.
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«Важно понять мотивы такого поведения. А значит, нужен диалог и доверительный разговор. Нельзя кричать, бить, наказывать или читать назидательную лекцию», — добавил психиатр.
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Родители должны изучить круг друзей своего ребенка, и если они оказывают на него негативное влияние, то попробовать его заменить. Лучше всего отправить ребенка на занятия спортом или творчеством, чтобы сменить фокус его интересов, заключил Скавыш.
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Курение
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