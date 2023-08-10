Общество 10 августа 2023, 12:57 Психиатр Сиволап: склонность откладывать дела может быть признаком нового подтипа депрессии

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Склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел может являться признаком одной из форм депрессивного расстройства. Об этом сообщил врач-психиатр Юрий Сиволап сайту kp.ru.

По словам специалиста, симптомами депрессии зачастую становятся ухудшение концентрации внимания и снижение продуктивности. При таких состояниях человеку очень трудно приступить к выполнению задач.

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Разграничить обычную лень и развитие серьезного депрессивного расстройства поможет обращение к психиатру, добавил Сиволап.