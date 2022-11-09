Психиатр Сит дала советы, как предотвратить сезонную депрессию | 360°

Общество 09 ноября 2022, 14:42 Психиатр Сит дала советы, как предотвратить сезонную депрессию Психиатр Сит: лучшее средство от депрессии — терапия ярким светом

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Лучшим средством от сезонного аффективного расстройства (САР), которое похоже на депрессивное состояние, является терапия ярким светом. Об этом журналу Northwestern Medicine рассказала доцент Школы медицины Файнберга в Северо-Западном университете (США), психиатр Дороти Сит.

«Необходимо начинать день с 30-минутного сеанса терапии сразу после пробуждения», — сообщила психиатр.

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Благодаря этой терапии человек избавится от усталости, раздражительности, вялости, апатии и других подобных симптомов. Кроме того, терапия помогает хорошо засыпать ночью и легко просыпаться по утрам, написал «Ридус».

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Психиатр добавила, что в осенне-зимний период важно поддерживать график сна и бодрствования, отправляясь спать в одно и то же время.