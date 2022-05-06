Психиатр Шуров заявил, что стремление усовершенствовать тело может перерасти в зависимость

Врач психиатр-нарколог Василий Шуров считает, что люди, которые всеми силами стремятся усовершенствовать свое тело и имеют навязчивую потребность в фитнесе, являются неуверенными в себе. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией Sputnik.

Специалист отметил, что такое стремление в один момент может перерасти в зависимость.

«Фитнес-зависимость обычно формируется у неуверенных в себе людей, которым важно хорошо выглядеть в глазах окружающих, которые очень болезненно относятся в любой критике и впадают в определенную дисморфофобию (психическое расстройство, чрезмерная обеспокоенность своей внешностью, — ред.). Есть термин „комплекс Адониса“ — это нездоровое стремление нарастить как можно больше мускулов: как бы человек хорошо ни выглядел, какой бы огромный бицепс ни видел в зеркале, он будет продолжать качаться, чтобы добиться идеального эффекта», — пояснил Шуров.

Такой человек может сталкиваться с проблемами в личной жизни и в работе, поскольку тратит много времени и сил, но при этом получает негативный эффект.

Психиатр считает, что такую проблему следует решать со специалистом, поскольку чрезмерное увлечение спортом может привести не только к психическому расстройству, но и к нарушениям в работе сердца и опорно-двигательного аппарата.