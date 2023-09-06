06 сентября 2023, 17:22
Психиатр Шуров посоветовал родителям отучать ребенка от курения своим примером
Нарколог, психиатр, член Национальной Наркологической Лиги Василий Шуров в беседе с изданием NEWS.ru сообщил, что родители, которые хотят, чтобы их ребенок бросил курить, должны сами отказаться от вредной привычки.
Ребенок должен знать, к каким последствиям приводит пристрастие к вейпам и электронным сигаретам.
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В любой аптеке можно приобрести тест на никотин, по которому можно определить, курил ребенок или нет, добавил специалист.
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