Психиатр Шиманова рассказала, в каком случае хорошее настроение является плохим признаком | 360°

Общество 19 октября 2022, 19:00 Психиатр Шиманова рассказала, в каком случае хорошее настроение является плохим признаком Психиатр Шиманова: резкое повышение настроения может говорить о биполярном расстройстве

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Если резкое повышение настроения сопровождается импульсивными порывами и другими необычными симптомами, это может говорить о гипоманиакальном состоянии при биполярном расстройстве. Об этом для сайта РИАМО рассказала врач-психиатр Анастасия Шиманова.

При биполярном расстройстве (БАР) резкие скачки настроения сопровождаются импульсивными порывами, повышением либидо и аппетита, сокращением времени сна. При БАР фазы гипомании чередуются с фазами тяжелой депрессии.

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«При гипомании человек совершает спонтанные, необдуманные поступки, не осознает их опасность и возможные последствия», — сказала действия.

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О решениях, принятых в период гипомании, человек с БАР как правило жалеет впоследствии.