Общество 12 сентября 2023, 15:04 Психиатр Сараев рассказал, что только специалист может определить предрасположенность к алкоголизму

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Кандидат медицинских наук, психиатр Марат Сараев в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что только специалист может определить предрасположенность человека к алкоголизму. Никакие тесты, которые продают в магазинах, не укажут вам на эту проблему.

«Нужно обязательно однозначно идти к специалисту, в данном случае психиатру-наркологу, рассказывать ему все, что вы знаете про свою семью и про ее прошлое», — сообщил медик.

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Генетически предрасположенные к зависимостям подростки после «инициации» чаще становятся алкоголиками, добавил Сараев.