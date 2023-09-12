12 сентября 2023, 15:04
Психиатр Сараев рассказал, что только специалист может определить предрасположенность к алкоголизму
Кандидат медицинских наук, психиатр Марат Сараев в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что только специалист может определить предрасположенность человека к алкоголизму. Никакие тесты, которые продают в магазинах, не укажут вам на эту проблему.
«Нужно обязательно однозначно идти к специалисту, в данном случае психиатру-наркологу, рассказывать ему все, что вы знаете про свою семью и про ее прошлое», — сообщил медик.
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Генетически предрасположенные к зависимостям подростки после «инициации» чаще становятся алкоголиками, добавил Сараев.
Алкоголь
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