Общество 15 февраля 2024, 13:43 Психиатр Рудов: дети с СДВГ зачастую не соблюдают распорядок дня и нарушают дисциплину

Читать 360tv в

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) обычно выявляют у детей, которые не могут сидеть на одном месте и суетятся. Это неврологическое заболевание, связанное с отсутствием контроля, заявил психиатр Виктор Рудов в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам эксперта, ребенок с таким диагнозом не способен сдерживать эмоции и зачастую не соблюдает распорядок дня. Еще одно проявление недуга — нарушение школьной дисциплины и общественных правил.

Реклама

Врач отметил, что лечение предполагает прием препаратов различных групп. Они помогают преодолеть поведенческие проблемы.