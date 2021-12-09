Психиатр рассказала о влиянии COVID-19 на пациентов с расстройствами психики

После ковида депрессии и другие нервные расстройства могут начаться и у полностью психически здоровых людей, а у пациентов, у которых изначально были расстройства психики, может произойти серьезное ухудшение состояния. Об этом Lenta.ru рассказала психиатр, доктор наук, попросившая не раскрывать ее имя.

Врач рассказала о своем пациенте, который страдал фобическими расстройствами и до болезни, а после ковида у него началась сильнейшая ипохондрия и паранойя.

«Он каждый день обзванивал 10-15 ковидных клиник и выяснял, сколько больных, сколько на ИВЛ, сколько умерло за сутки. И так каждый день. Он считал, что эпидемия — это международный заговор. До пандемии был вялым ипохондриком, а стал активным параноиком», — поделилась психиатр.

У многих пациентов с психическими расстройствами не только ухудшается состояние, но и появляются новые симптомы, сообщила она.

«Кроме того, все переболевшие жалуются, что память ухудшилась, что плохо соображают, раздражительность, астения», — добавила врач.