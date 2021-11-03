Психиатр рассказал об одной из главных проблем самоизоляции

Самоизоляция становится серьезным испытанием для некоторых людей по причине одиночества. Психиатр Александр Федорович в эфире радио Sputnik рассказал, почему одни люди чувствуют себя комфортно наедине с собой, а другие испытывают чувство одиночества даже находясь в кругу семьи или в компании друзей.

Чувство одиночества или его отсутствие зависит от самодостаточности человека. Самодостаточный человек будет чувствовать себя комфортно как дома в одиночестве, так и в незнакомой обстановке в большой компании. Человек же тревожный может ощущать дискомфорт и одиночество в любой ситуации.

«Для человека тревожно-мнительного склада любой процесс будет волнителен и сопряжен с чувством одиночества. Даже если он будет находиться в этот момент на стадионе, его будут тревожить другие болельщики. Даже если у него большая семья, он все равно будет тревожиться, даже если все благополучно, он все равно придумает, от чего ему тревожно и одиноко», — пояснил Федорович.

Такие установки формируются еще в глубоком детстве и изменить их очень сложно, объяснил психиатр.

«Одиночество всегда внутри. Это первое и главное. Человек решает сам: быть одиноким или нет. Эти механизмы привиты с раннего детства, впитаны с молоком матери. Только за редким исключением отдельные индивиды могут себе позволить такое переформатирование, при котором в рамках какого-то внутреннего роста, какого-то развития, вдруг одиночество перестает быть актуальным», — пояснил врач.